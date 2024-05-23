ЖД-оптимизация в США оказалась неоднозначной; споры продолжаются. Американцы возвращают помощников машинистов на длинные маршруты

После двухлетних размышлений Федеральное железнодорожное агентство США (ФЖА) приняло окончательную редакцию норматива, требующего от всех железнодорожных компаний первого класса (компаний с годовым доходом, превышающим 500 миллионов долларов США) использовать локомотивные бригады из двух человек.