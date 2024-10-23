Миллионы цифр: как выглядит самое большое простое число

Бывший инженер-программист Nvidia Люк Дюран и проект GIMPS (Great Internet Mersenne Prime Search) нашли самое большое на сегодняшний день известное человеку простое число, для написания которого потребуются 41 млн цифр.
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