Пролетариат освобожден, теперь на очереди ЛГБТК+

Главный редактор портала «Альтернатива» Андрей Ваджра принял участие в программе Сергея Веселовского «Политотдел»… Для тех, кому необходима свежая информация в онлайн-режиме, советуем подписаться: Рутуб ВКонтакте Одноклассники Телеграм Телеграмм-канал Андрея Ваджры .
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии