Общество чистых тарелок: психолог объяснил, почему опасно доедать порцию до конца

Многие взрослые чувствуют себя некомфортно, если на тарелке остается еда. Кто-то считает, что нельзя обесценивать труд повара, кто-то помнит, как его в детстве заставляли доедать, да еще и упрекали — мол, где-то дети голодают, а ты нос воротишь.