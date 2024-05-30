PS5 продается в США больше, чем PS4, а Xbox Series X | S меньше, чем Xbox One и Xbox 360 Согласно ...

PS5 продается в США больше, чем PS4, а Xbox Series X | S меньше, чем Xbox One и Xbox 360Согласно данным Circana, предоставленным рыночным аналитиком Мэттом Пискателлой, на рынке США PS5 было продано на 8% больше, чем PS4 за тот же период времени.