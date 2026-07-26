Топливный кризис: неприятные сюрпризы и непредсказуемые последствия

ЦБ перед трудным выбором: бороться с разгоном инфляции или с охлаждением экономики Татьяна Куликова На фото: председатель Центрального банка РФ Эльвира Набиуллина (Фото: Владимир Гердо/ТАСС) Чего ожидать от ближайшего заседания ЦБ 24 июля, «Свободная Пресса» уже прогнозировала.