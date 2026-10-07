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Россия отбомбилась по Киеву. Львов в ожидании ракетного удара

Россия отбомбилась по Киеву. Львов в ожидании ракетного удара

Массированный удар по Украине нанесён минувшей ночью – целями в Киеве и регионах оказались объекты энергетики, а также цеха и заводы, где были замаскированы склады боеприпасов и места сборки ракет ВСУ.

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