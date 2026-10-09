❗️Аксёнов поручил проверять договоры на вывоз мусора при выдаче разрешений на строительство Глава Крыма Сергей Аксёнов сообщил, что проверки показали: у многих машин, которые вывозят отходы, нет договоров.
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