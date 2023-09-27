Воздвижение Креста Господня 27 сентября: что за праздник и что нельзя делать Завтра, 27 сентября, православные христиане всего мира отмечают один из двенадцати важнейших двунадесятых праздников — Воздвижение Честного и Животворящего Креста Господня.
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