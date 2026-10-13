Белорусская колотуха, старинный деревенский завтрак. Подается с пышными блинами

Традиционная белорусская колотуха с пышными дрожжевыми блинами на сыворотке. Блюдо представляет собой запеченную яично-молочную смесь с обжаренной грудинкой и луком.
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