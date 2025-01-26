В Петербурге представят монооперу о трагедии ребенка в блокадном Ленинграде

Премьера состоится сегодня в Шереметевском дворце Филармония для детей и молодежи приглашает на премьеру монооперы Владимира Ребикова «Елка» о судьбе девочки в блокадном Ленинграде, сообщается на официальном сайте учреждения.
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