Эксперты отмечают успехи российской армии. Российские войска в рамках СВО могут окружить около 70 тысяч военнослужащих ВСУ в Славянско-Краматорской агломерации в ДНР.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Популярные статьи
Свежие комментарии
- По мостам Киева п...
- ИК По мостам Киева п...
- «Пора воевать без...
Комментариев ещё нет
Напишите комментарий, будьте первым