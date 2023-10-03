Старшеклассники сняли ЛГБТ-контент на фоне памятника ВОВ

Elena Dmitrieva Отправить на фронт, таскать бревна, готовить, стирать одежду настоящим мужчинам. Штрафы ( смехотворные) ничего не дадут

ИК Ирина Колодий При чем тут власть? Безнаказанность приводит к вседозволенности! Где родители!