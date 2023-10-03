Театр абсурда
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Театр абсурда

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Старшеклассники сняли ЛГБТ-контент на фоне памятника ВОВ

Старшеклассники сняли ЛГБТ-контент на фоне памятника ВОВ

Юрий Кот Фото из сети Старшеклассники сняли короткий ролик с ЛГБТ-контентом в Подмосковье.

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Комментарии
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Elena Dmitrieva
Отправить на фронт, таскать бревна, готовить, стирать одежду настоящим  мужчинам. Штрафы ( смехотворные) ничего не дадут
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15 час.
ИК
Ирина Колодий
При чем тут власть? Безнаказанность приводит к вседозволенности! Где родители!
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14 час.
Владимир Аверков
пока власть разрешает концерты педрил,,КВНские шуточки про писюны и попки и прочую мразь.никакие полумеры не помогут....ссыкунов-на учёт.с запретом поступления в любые ВУЗЫ,госструктуры и пр.
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13 час.

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