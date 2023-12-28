К такому выводу ученые пришли в результате эксперимента, проведенного в Сиднейском университете.Аспирин эффективен при раковых болях наравне с опиоидами, к такому выводу ученые пришли в результате эксперимента, проведенного в Сиднейском университете.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии