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Аспирин эффективен при раковых болях наравне с опиоидами

Аспирин эффективен при раковых болях наравне с опиоидами

К такому выводу ученые пришли в результате эксперимента, проведенного в Сиднейском университете.Аспирин эффективен при раковых болях наравне с опиоидами, к такому выводу ученые пришли в результате эксперимента, проведенного в Сиднейском университете.

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