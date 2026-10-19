В Балтийском море состоялись учения: экипажи вертолетов Ка-27 выполнили около 10 посадок на корвет "Стойкий", включая ночные операции.
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