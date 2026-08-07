На берегах озер Кислое и Щучье высадился экологический десант

В Поморье продолжаются субботники в рамках акции "Вода России"В Няндомском округе сотрудники лесничества вместе с активистами Ресурсного центра добровольчества провели субботники по очистке прибрежных зон озер Кислое и Щучье.
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