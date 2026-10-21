Знакомые Ирины Усольцевой получили уведомления о регистрации ее контакта в MAX. Позже выяснилось, что сын женщины Данил Баталов некоторое время продолжал оплачивать связь, чтобы номер не достался посторонним.
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