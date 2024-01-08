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Украинская элита начала срочный вывод активов за границу

Украинская элита начала срочный вывод активов за границу

Политическая элита Украины начала выводить за границу активы, сообщают местные Telegram-каналы со ссылкой на свои источники в офисе президента.

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