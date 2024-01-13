Матвиенко: Работа в сфере печати связана с особой ответственностью

Работа в сфере печати связана с особой ответственностью — донести до каждого правдивое слово. Об этом 13 января заявила спикер Совфеда Валентина Матвиенко в поздравлении по случаю Дня российской печати, сообщается в соцсетях «Вместе-РФ».
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