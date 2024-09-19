По поводу ареста военнослужащих (и не только военнослужащих) без российского гражданства за нарушение миграционного законодательства скажу так: Каждый такой случай должен становится поводом для тщательной проверки как сотрудника и всего подразделения, так и его вышестоящего начальства, поскольку подобные действия являются не только самоуправством, формализмом извращающим суть закона, но ещё и наносят прямой вред Государству в военное время! Потому каждого такого инициатора необходимо проверять на связи с иностранными разведками, некоммерческими организациями и прочие зарубежные интересы, не говоря уже про политические взгляды.
Пора вернуть статью за вредительство
Комментарии
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саша дмитренко
под эту статью ЛЮБОГО можно подвести
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10 час.
саша дмитренко
козел вонючий!!!! только благодаря им ты сейчас не получаешь хлеб и гречку по карточкам!!
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10 час.
YYYYYYY XXXXXXX
Давно пора, а либерастов в выгребную яму...
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5 час.
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