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Пора вернуть статью за вредительство

Пора вернуть статью за вредительство

По поводу ареста военнослужащих (и не только военнослужащих) без российского гражданства за нарушение миграционного законодательства скажу так: Каждый такой случай должен становится поводом для тщательной проверки как сотрудника и всего подразделения, так и его вышестоящего начальства, поскольку подобные действия являются не только самоуправством, формализмом извращающим суть закона, но ещё и наносят прямой вред Государству в военное время! Потому каждого такого инициатора необходимо проверять на связи с иностранными разведками, некоммерческими организациями и прочие зарубежные интересы, не говоря уже про политические взгляды.

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Комментарии
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саша дмитренко
под  эту  статью  ЛЮБОГО  можно  подвести
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10 час.
саша дмитренко
козел  вонючий!!!! только  благодаря  им  ты  сейчас  не  получаешь   хлеб  и  гречку  по  карточкам!!
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10 час.
YYYYYYY XXXXXXX
Давно пора, а либерастов в выгребную яму...
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5 час.

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