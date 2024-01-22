Ударить по русским через Кремль: На выборах президента замечен иностранный агент

Людмила Лиханова Пусть будут перед глазами и от них потянутся ниточки к другим...тем, которых мы не знаем (пока) т.к. сидят глубоко, а вот те, кто на виду невольно могут к ним привести.

Татьянка Яцук Нам никаких Даванковых на дух не надо, тем паче, что он т оже лобирует завоз мигрантов, как и Хуснуллин с Решетниковым и Титовым!