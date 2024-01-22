На выборах президента России есть легальный кандидат, которого открыто поддерживают из-за рубежа явные враги России.
Ударить по русским через Кремль: На выборах президента замечен иностранный агент
Комментарии
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Людмила Лиханова
Пусть будут перед глазами и от них потянутся ниточки к другим...тем, которых мы не знаем (пока) т.к. сидят глубоко, а вот те, кто на виду невольно могут к ним привести.
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7 час.
Татьянка Яцук
Нам никаких Даванковых на дух не надо, тем паче, что он т оже лобирует завоз мигрантов, как и Хуснуллин с Решетниковым и Титовым!
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3 час.
Ольга Кожемякина
Эти кандидаты не сами лезут, они обыкновенные марионетки в руках западных хозяев, их выдвигают, назначают стать оружием уничтожения России, российской государственности, российского народа. Такие кандидаты подбираются чаще всего из среды клоунов типа зеленских, спортсменов типа кличко, и прочей шушеры, которую потом можно легко убрать с дороги, чтобы не путались под ногами.
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1 час.
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