Россия назвала «гадким и до предела циничным» заявление Белого дома о казнях российскими командирами собственных солдат

Посольство России в США в пятницу, 27 октября, назвало «гадким, до предела циничным, ничем не обоснованным заявление координатора по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности Белого дома Джона Кирби о том, что «российские командиры казнят солдат, отказывающихся выполнять приказы», – сообщают СМИ.
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