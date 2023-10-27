Россия назвала «гадким и до предела циничным» заявление Белого дома о казнях российскими командирами собственных солдат

Посольство России в США в пятницу, 27 октября, назвало «гадким, до предела циничным, ничем не обоснованным заявление координатора по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности Белого дома Джона Кирби о том, что «российские командиры казнят солдат, отказывающихся выполнять приказы», – сообщают СМИ.