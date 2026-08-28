Доцент Балынин: пенсионные баллы можно получить за период ухода за детьми

В 2026 году для назначения страховой пенсии по старости важно соблюсти три условия: набрать не менее 30 индивидуальных пенсионных коэффициентов (ИПК), иметь не менее 15 лет страхового стажа и достичь установленного возраста назначения страховой пенсии по старости.