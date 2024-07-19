Прогноз магнитных бурь: как пережить шесть дней геоштормов с 18 по 23 июля 2024 года Ольга ВайленкоС 18 по 23 июля 2024 года Земля столкнется с необычным и длительным геоштормом, который затронет почти всю планету.
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