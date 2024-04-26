ФСБ: у задержанных в Волжском неонацистов нашли таблицу с расценками за диверсии

Сотрудники Федеральной службы безопасности (ФСБ) нашли в компьютере одного из задержанных сторонников неонацистов в городе Волжский Волгоградской области таблицу с предлагаемыми расценками за диверсии на территории РФ.
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