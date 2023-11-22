МиГ-31 с нетерпением ожидает в Заполярье норвежские F-35

Новейший американский истребитель разработчики никак не могут довести до ума Валерий Смирнов На фото: истребитель-перехватчик МиГ-31 (Фото: Марина Лысцева/ТАСС) С начала 80-х годов прошлого столетия небо Заполярья надежно защищали тяжелые истребители-перехватчики МиГ-31.
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