МиГ-31 с нетерпением ожидает в Заполярье норвежские F-35

Новейший американский истребитель разработчики никак не могут довести до ума Валерий Смирнов На фото: истребитель-перехватчик МиГ-31 (Фото: Марина Лысцева/ТАСС) С начала 80-х годов прошлого столетия небо Заполярья надежно защищали тяжелые истребители-перехватчики МиГ-31.