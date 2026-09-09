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Царьград

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МИД Таиланда призвал Израиль повлиять на поведение своих туристов

МИД Таиланда призвал Израиль повлиять на поведение своих туристов

Бангкок обещает применять законы ко всем иностранцам независимо от гражданства.Министр иностранных дел Таиланда Сихасак Пхуангкеткеу на пресс-конференции 8 сентября в Бангкоке заявил, что провёл беседу с послом Израиля Алоной Фишер-Камм.

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