Zero Hedge
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Zero Hedge

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Attack Drone Hits Warsaw-Bound Passenger Train Near Polish Border, Raising NATO Spillover Risk

Attack Drone Hits Warsaw-Bound Passenger Train Near Polish Border, Raising NATO Spillover Risk Western media outlets reported early Sunday that a Russian attack drone struck a civilian locomotive on the Kiev-to-Warsaw route just two kilometers from Poland's border.

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