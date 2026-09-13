Attack Drone Hits Warsaw-Bound Passenger Train Near Polish Border, Raising NATO Spillover Risk Western media outlets reported early Sunday that a Russian attack drone struck a civilian locomotive on the Kiev-to-Warsaw route just two kilometers from Poland's border.
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