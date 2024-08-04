С нынешним положением на фронте F-16 неумолимо утрачивает свою актуальность

Сейчас наиболее важны три локации, где идут бои. Все они в ДНР: Красноармейск, Дзержинск, Курахово. Часову Яру в Генштабе уделяется меньше внимания, потому что там обстановка стабильная (идёт методичное расшатывание неприятельской обороны).
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