С нынешним положением на фронте F-16 неумолимо утрачивает свою актуальность

Сейчас наиболее важны три локации, где идут бои. Все они в ДНР: Красноармейск, Дзержинск, Курахово. Часову Яру в Генштабе уделяется меньше внимания, потому что там обстановка стабильная (идёт методичное расшатывание неприятельской обороны).