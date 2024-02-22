Многие женщины говорят, что русские мужчины старше 35 неликвид и никому не нужны

Вам встречались женщины, которые искренне были бы разочарованы в мужчинах? Обычно это женщины, которым просто не повезло встретить мужчин, возможно злоупотреблявших алкоголем или не имевших постоянную работу.
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