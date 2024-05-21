ВТБ обогнал Сбербанк на рынке автокредитования

По итогам апреля ВТБ мог обогнать многолетнего лидера Сбербанк по размеру портфеля автокредитов. Так, представитель ВТБ заверил, что с января по май портфель госбанка вырос на 50%, достигнув 380 млрд рублей (данные на 1 мая 2024 года), а доля на рынке составила 15,6%.