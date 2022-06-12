Сотрудники ПДН Северной Осетии совместно с представителями МЧС и УФСИН провели профилактические беседы с детьми из пришкольного лагеря

В рамках проводимой оперативно-профилактической акции «Защита» и «Курорт», инспекторы подразделения по делам несовершеннолетних ОМВД России по Ардонскому району совместно с представителями МЧС и УФСИН провели профилактические беседы с детьми из пришкольного лагеря в селении Красногор.