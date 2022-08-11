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Первый канал исключил Билана и Маликова из шоу «Фантастика»

Первый канал исключил Билана и Маликова из шоу «Фантастика»

Певцы Дима Билан и Дмитрий Маликов больше не будут судьями шоу «Фантастика» на Первом канале. Генеральный директор канала Константин Эрнст изменил состав жюри, поставив режиссера Клима Шипенко и танцора Дмитрия Красилова вместо Билана и Маликова.

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