Первый канал исключил Билана и Маликова из шоу «Фантастика»

Певцы Дима Билан и Дмитрий Маликов больше не будут судьями шоу «Фантастика» на Первом канале. Генеральный директор канала Константин Эрнст изменил состав жюри, поставив режиссера Клима Шипенко и танцора Дмитрия Красилова вместо Билана и Маликова.