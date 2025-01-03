Картина дня. Фи...
ГлавнаяНовостиСтатьиКупить акцииФинансыКонтакты
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Картина дня. Финансы

46 210 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • ШКИПЕР
    Ну каклы играют на стороне пиндосов , но деньги хотят от ЕС.Киев потребовал з...
  • Гарий Щерба
    УДИВИТЕЛЬНО , ШЕСТЁРКА  ТЯВКНУЛА  на  ХОЗЯЕВ ...!!! Ну , этот  ПЕРВЫЙ  в  ОЧЕРЕДИ Трампа на  ПОДРЕЗАНИЯ ,,КРЫЛЫШКОВ,, .Кандидат в канцле...
  • Гарий Щерба
    Как бы  ОТРЕАГИРОВАЛИ  эти  УЩЕРБНЫЕ ,  если бы  НЕСОГЛАСНЫЕ ПОПРОСИЛИ ПРОВЕСТИ  в своих странах  ПОВТОРНЫЕ ВЫБОРЫ , ...Страны Северной Е...

Кандидат в канцлеры ФРГ назвал статью Маска в поддержку АдГ вмешательством в выборы

Кандидат в канцлеры ФРГ назвал статью Маска в поддержку АдГ вмешательством в выборы

Кандидат в канцлеры Германии от оппозиционного блока Христианско-демократического союза (ХДС) и Христианско-социального союза (ХСС) Фридрих Мерц раскритиковал статью американского предпринимателя Илона Маска в поддержку партии «Альтернатива для Германии» (АдГ), назвав ее беспрецедентным вмешательством в выборы ФРГ.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
Гарий Щерба
УДИВИТЕЛЬНО , ШЕСТЁРКА  ТЯВКНУЛА  на  ХОЗЯЕВ ...!!! Ну , этот  ПЕРВЫЙ  в  ОЧЕРЕДИ Трампа на  ПОДРЕЗАНИЯ ,,КРЫЛЫШКОВ,, .
Ответить
19 час.

Картина дня

наверх