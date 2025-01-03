Кандидат в канцлеры ФРГ назвал статью Маска в поддержку АдГ вмешательством в выборы

Кандидат в канцлеры Германии от оппозиционного блока Христианско-демократического союза (ХДС) и Христианско-социального союза (ХСС) Фридрих Мерц раскритиковал статью американского предпринимателя Илона Маска в поддержку партии «Альтернатива для Германии» (АдГ), назвав ее беспрецедентным вмешательством в выборы ФРГ.