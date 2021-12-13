Аналитик Евсеев: США не смогут обеспечить эффективную ПРО в случае конфликта с Россией

Комплексы противоракетной обороны Соединенных Штатов не смогут осуществить перехват российских ядерных ракет в случае конфликта, заявил эксперт в области стратегических вооружений, ветеран ракетных войск стратегического назначения Владимир Евсеев.
Комплексы противоракетной обороны Соединенных Штатов не смогут осуществить перехват российских ядерных ракет в случае конфликта, заявил эксперт в области стратегических вооружений, ветеран ракетных войск стратегического назначения Владимир Евсеев.
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