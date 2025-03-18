Бастрыкин заступился за роженицу из Перми, потерявшую ребёнка да года назад

По словам женщины, в гибели младенца виноват медперсонал.Глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил принять меры к завершению расследования уголовного дела по ненадлежащему отношению к пермской роженице.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии