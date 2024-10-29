В Госдуме поддержали право регионов вводить скидку на штрафы за нарушение парковки

Документ на рассмотрение внес парламент Петербурга Комитет Государственной думы по госстроительству и законодательству на заседании рекомендовал депутатам принять в первом чтении законопроект, который позволяет субъектам самим вводить так называемые скидки в 50% на штрафы за нарушение правил пользования платной парковкой при условии их уплаты в течение 20 дней.