Количество жертв страшных пожаров в американском штате превысило два десятка человек

Бушующий в Калифорнии пожар продолжает приносить человеческие жертвы. По данным судмедэкспертов, число погибших в результате пожаров в Итоне и Палисейдсе, которые охватили значительные территории округа Лос–Анджелес и которые все еще локализованы менее чем на 30%, возросло до 24 человек.