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Николай Лопухов: «Бех не выходила на связь с ноября. Даже не ответила на мои поздравления с Новым годом»

Тренер Николай Лопухов рассказал, что с ноября прошлого года не общался со своей подопечной – биатлонисткой Екатериной Бех.

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