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Немецкий журнал Focus: ЕС — «карлик» в политическом плане и «червяк» — в военном

Немецкий журнал Focus заявил, что Европейский союз политическом плане "карлик", а в военном — "червяк".

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