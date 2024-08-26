АвтоИдеи
Автомобили
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

АвтоИдеи

149 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

Езда может успокаивать, а может и не на шутку раздражать — мы собрали чек-лист самых неприятных ситуаций, с которыми сталкиваются водители

Езда может успокаивать, а может и не на шутку раздражать — мы собрали чек-лист самых неприятных ситуаций, с которыми сталкиваются водители

1. Невнимательные пешеходы Даже переходя «зебру», нужно смотреть в обе стороны. К сожалению, многие люди забывают это правило — ходят, не оглядываясь по сторонам, приклеив глаза к телефонам, и часто игнорируют светофоры, которые уже могут показаться пешеходам красными.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх