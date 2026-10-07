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«Лос-Анджелес» начал сезон с 3 поражений при разнице шайб 9:15. Команда Лавиолетта идет на 31-м месте в общей таблице НХЛ

«Лос-Анджелес» проиграл «Флориде» (1:2) в домашнем матче регулярного чемпионата НХЛ.  У «Кингс» 3 поражения подряд на старте сезона – ранее команда под руководством Питера Лавиолетта уступила «Колорадо» (4:8) и «Сан-Хосе» (4:5 ОТ).

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