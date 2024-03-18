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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Бучневич сделал 3 передачи в матче с «Анахаймом», став 2-й звездой. У него 24+28 в 66 играх

Бучневич сделал 3 передачи в матче с «Анахаймом», став 2-й звездой. У него 24+28 в 66 играх

Форвард «Сент-Луиса» признан второй звездой этой игры. Россиянин набрал 52-е (24+28) очко в текущем чемпионате НХЛ, всего он провел 66 матчей.

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