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Добрый Мир

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Маск объявил о немедленном выводе из эксплуатации космических кораблей Dragon

Маск объявил о немедленном выводе из эксплуатации космических кораблей Dragon

Так бизнесмен отреагировал на предложение Дональда Трампа лишить его компании госконтрактов Основатель американской космической компании SpaceX и богатейший человек мира Илон Маск объявил, что SpaceX немедленно начнет вывод из эксплуатации космических кораблей Dragon.

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Комментарии
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Лев Добрый
Российская поговорка - ОТ ЛЮБВИ ДО НЕНАВИСТИ - ОДИН ШАГ, в США действует на все 100%!👍👈😜🤪
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