Орловцам рассказали о плюсах поступления в вуз после армии

Орловцы, отслужившие в армии, перед поступлением в вуз имеют право претендовать на целый ряд льгот. Законодательно вступление в ряды российских войск признано личным достижением, О всех преимуществах и льготах рассказали в Среднерусском институте управления – филиале РАНХиГС.