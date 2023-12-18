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Орловцам рассказали о плюсах поступления в вуз после армии

Орловцам рассказали о плюсах поступления в вуз после армии

Орловцы, отслужившие в армии, перед поступлением в вуз имеют право претендовать на целый ряд льгот. Законодательно вступление в ряды российских войск признано личным достижением, О всех преимуществах и льготах рассказали в Среднерусском институте управления – филиале РАНХиГС.

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