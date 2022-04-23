Статистика COVID-19

23 апреля 2022 года в ЯНАО 30 новых случаев заболевания COVID-19 (за весь период – 136 428) 134 813 человек выздоровело 0 человек умерло (за весь период – 1040) 37 пациентов госпитализировано с COVID-19 и внебольничными пневмониями 5 пациентов в тяжелом состоянии 3 пациента с подтвержденным COVID-19 – на ИВЛ За сутки выявлен 1 новых […]23 апреля 2022 года в ЯНАО 30 новых случаев заболевания COVID-19 (за весь период – 136 428) 134 813 человек выздоровело 0 человек умерло (за весь период – 1040) 37 пациентов госпитализировано с COVID-19 и внебольничными пневмониями 5 пациентов в тяжелом состоянии 3 пациента с подтвержденным COVID-19 – на ИВЛ За сутки выявлен 1 новых случай среди вахтовых рабочих из других регионов (за весь период – 11 380) 29 новых случаев COVID-19 в муниципальных образованиях ЯНАО (за весь период – 125 048).