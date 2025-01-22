Вышло первое обновление в 2025 году для No More Room in Hell 2, в котором появились зомби-пожарныеTorn Banner Studios сообщила о выходе первого обновления в 2025 году для кооперативного хоррор-шутера No More Room in Hell 2.
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