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FiNE NEWS

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Нетаньяху планирует участвовать в Генассамблее ООН несмотря на угрозы ареста

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху подтвердил своё намерение поехать в Нью-Йорк для участия в сессии Генеральной Ассамблеи ООН, хотя ранее мэр города предупредил о возможном исполнении международного ордера на его арест.

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