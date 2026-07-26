Нетаньяху планирует участвовать в Генассамблее ООН несмотря на угрозы ареста

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху подтвердил своё намерение поехать в Нью-Йорк для участия в сессии Генеральной Ассамблеи ООН, хотя ранее мэр города предупредил о возможном исполнении международного ордера на его арест.