Двоих парней, которые сожгли BMW под Казанью, задержала полиция

Задержание за поджог BMW под Казанью Фото-скриншот: © МВД по РТ Двоих парней в возрасте 18 и 17 лет задержали по подозрению в поджоге легковушки BMW.
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