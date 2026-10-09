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Татар-информ

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Двоих парней, которые сожгли BMW под Казанью, задержала полиция

Двоих парней, которые сожгли BMW под Казанью, задержала полиция

Задержание за поджог BMW под Казанью Фото-скриншот: © МВД по РТ Двоих парней в возрасте 18 и 17 лет задержали по подозрению в поджоге легковушки BMW.

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