Боливия: По меньшей мере один человек был убит и двое других получили ранения возле пересечения проспекта Аякучо и улицы Тарата в Кочабамбе, департамент Кочабамба, поздно вечером по местному времени 27 июля после инцидента со стрельбой во время ограбления.
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