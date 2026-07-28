Боливия: По меньшей мере один человек был убит и двое других получили ранения возле пересечения проспекта Аякучо и улицы Тарата в Кочабамбе, департамент Кочабамба, поздно вечером по местному времени 27 июля после инцидента со стрельбой во время ограбления.